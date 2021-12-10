В Первомайске готовят обеды для тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Покушать приходят как пенсионеры, так и молодые люди.

Благотворительные обеды готовят уже не первый год, говорится в сюжете телеканала НИС-ТВ.

Пункт горячего питания размещен в здании территориального центра управления соцзащиты. Заведующий отделением центра соцзащиты Первомайска Евгений Ластивка отмечает, что это совместный проект с Церковью христиан веры евангельской Украины.

– Они откликнулись на такое предложение, чтобы организовать горячее питание для людей, которые оказались в сложных ситуациях, – подчеркнул Евгений Ластивка.

Прийти пообедать можно в холодное время года, с декабря по март, с понедельника по пятницу 13:00 –14:00.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области создано 353 пункта обогрева, где пожилые граждане, лица с инвалидностью, бездомные могут получить ночлег, одежду и еду.