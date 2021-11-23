В Николаевской области создано 353 пункта обогрева, где пожилые граждане, лица с инвалидностью, бездомные могут получить ночлег, одежду и еду.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Пункты созданы с целью оказания всесторонней помощи и предотвращения переохлаждения граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Адреса пунктов:

Напомним, что в феврале 2021 года на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета сообщили, что к зиме в городе откроется приют для бездомных горожан. Там они смогут отогреться и переночевать в ночное время суток.