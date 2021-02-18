К следующей зиме в Николаеве откроется приют для бездомных горожан, где они смогут отогреться и переночевать в ночное время суток, проект на личный контроль возьмет заместитель городского головы.

Об этом шла речь 16 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Перед присутствующими депутатами выступил директор департамента социальной защиты Сергей Василенко, обозначив, что в Николаеве стоит острая проблема с размещением бездомных горожан, не хватает места и надлежащих условий для их проживания.

— Во-первых, создание заведения для бездомных лиц с ограниченными физическими возможностями. Я хочу обратить внимание, что на данный момент бездомные лица с инвалидностью выселяются с медицинских заведений, потому что они не нуждаются в медицинском обследовании или получении медицинских услуг. В Центре интеграции на Круговой, 47 люди находятся, там установлены двухъярусные кровати и я лиц с инвалидностью могу заселять только на первый ярус. Количество таких мест ограничено, как правило, у нас на этой почве возникают конфликты с медицинским управлением: они настаивают, чтобы мы забрали этих людей, а я не могу безрукого или безногого отправить на второй ярус кровати. Количество таких людей, к сожалению, все больше и больше. Мы их отправляем в нашу благотворительную организацию «Відновлення», где мы закупаем эту соцуслугу, но там тоже не все условия. Сейчас совместная комиссия полиции и врачей проверяла это, и на ряд организаций, в том числе на «Відновлення, подают в суд, так как у них не все условия исполняются, чтобы там находились такие горожане. Такое заведение нам нужно. Создание заведения для бездомных женщин, на Круговой, 47 берут только мужчин, женщин отправляем в центр «Відновлення», это в районе Коренихи, - выделил первочередные потребности Сергей Василенко.

Начальник департамента социальной защиты отдельно отметил, что в Николаеве до сих пор в зимнюю пору не работает центр, где бездомные могли бы согреться и провести ночь вне холодной улицы.

— Ну и самая болезненная тема: у нас нет дома ночного нахождения, каждую зиму у нас проблема, что делать с бездомными. И мы уже не первый год ездим смотреть те помещения, которые нам предлагают, к сожалению, ни одно из них нам не подходит. Поэтому сейчас этот вопрос важнейший для города, дом для ночлежки бездомных горожан, — подчеркнул Сергей Василенко.

Заместитель мэра Анатолий Петров предложил комиссии порекомендовать управлению комимущества найти необходимое помещение, а контроль за процессом передать ему.

— Я думаю, что в решении можно прописать управлению коммунального имущества отыскать помещение для бездомных, а контроль процесса положить на меня, чтобы отыскать помещение для создания нормального центра интеграции. Чтобы он был рассчитан хотя бы на 100-150 мест. Чтобы мы могли разграничить мужскую и женскую половину и создать условия для людей с инвалидностью, — сказал Анатолий Петров.

Депутаты единогласно проголосовали за рекомендацию управлению комимущества и профильному заместителю мэра организовать надлежащие условия для создания центра для социально незащищенных граждан.

Ранее НикВести сообщали, что депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» на комиссии по социально-гуманитарной сфере провалили вопрос о том, чтобы не забирать у управления молодежи выделенное им помещение для размещения молодежного центра. По мнению «оппозиционеров», помещение по улице Парковая 9-А нужно отдать полиции для размещения там роты спецназначения.