В Новом Буге Николаевской области в 2011 году началась реализация проекта по реконструкции системы очищения канализационных стоков с использованием очистных сооружений типа «BIOTAL», но до сих пор работы так и не завершили.

Предусматривалось, что в город сможет очищать 200 кубометров жидких отходов в сутки, говорится в сюжете НИС-ТВ.

– Мощность не такая большая, но для нашего города в тот период это было действенным. На сегодняшний день эта система устарела. В 2015 году, когда я был избран на пост, мы откорректировали сметную документацию в ценах 2016 года и начали работу. Заказчиком по этой работе было Управление капитального строительства, – рассказал городской голова Нового Буга Максим Лагодиенко.

По состоянию на 2015 год стоимость работ составила 8 миллионов гривен. Был подписан договор с подрядной организацией и было закуплено оборудование, но дальше дело не продвинулось, так как снова необходимо было корректировать проектную документацию.

В городском совете отмечают, что неоднократно обращались в Управление капитального строительства Николаевской ОГА с просьбой ускорить работы.

– Уже 7 миллионов потрачено. Осталась не такая большая сумма, потому что каждый год цена проекта и его выполнение возрастает. Растет и заработная плата, стоимость оборудования. Громада почти миллион гривен потратила только на сметную документацию, – отмечает Максим Лагодиенко.

Сейчас объект стоит закрытым. Стоимость реализации проекта возросла до 14 миллионов гривен. Проектная документация еще действует до лета 2022 года. В громаде надеются, что при формировании областного бюджета на 2022 год, им выделят деньги и работы продолжаться.

Напомним, что в Южном Буге, в районе расположения станции полной биологической очистки бытовых стоков КП «Прибужское», зафиксировано превышение концентрации веществ, загрязняющих воду.