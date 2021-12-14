На трассе Киев-Борисполь приостановили автомобили, чтобы две собаки получили возможность перебежать дорогу без риска для жизни.

Об этом пишет «Цензор.НЕТ».

По данным издания, водитель с именем Дмитрий остановился на участке трассы, где машины ездят с очень большой скоростью. Он сигналил до тех пор, пока не остановились другие машины.

После этого на пару с водителем фуры мужчина помог двум застрявшим собакам перебраться на другую сторону дорожной разметки.

Как сообщалось, на одной из таллинских дорог остановили движение, чтобы лягушки вернулись домой.