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На трассе Киев-Борисполь приостановили автомобили, чтобы две собаки получили возможность перебежать дорогу без риска для жизни.
Об этом пишет «Цензор.НЕТ».
По данным издания, водитель с именем Дмитрий остановился на участке трассы, где машины ездят с очень большой скоростью. Он сигналил до тех пор, пока не остановились другие машины.
После этого на пару с водителем фуры мужчина помог двум застрявшим собакам перебраться на другую сторону дорожной разметки.
Как сообщалось, на одной из таллинских дорог остановили движение, чтобы лягушки вернулись домой.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
На трассе Киев-Борисполь приостановили автомобили, чтобы две собаки получили возможность перебежать дорогу без риска для жизни.
Об этом пишет «Цензор.НЕТ».
По данным издания, водитель с именем Дмитрий остановился на участке трассы, где машины ездят с очень большой скоростью. Он сигналил до тех пор, пока не остановились другие машины.
После этого на пару с водителем фуры мужчина помог двум застрявшим собакам перебраться на другую сторону дорожной разметки.
Как сообщалось, на одной из таллинских дорог остановили движение, чтобы лягушки вернулись домой.