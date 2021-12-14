В аэропорту колумбийского города Кукута произошло два взрыва, в результате которых погибли три человека. Один из них – предполагаемый террорист, двое других – полицейские.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что рядом со взлетно-посадочной полосой заметили человека с бомбой. Двое полицейских погибли в результате второго взрыва. После первого ЧП силовики решили проверить подозрительный ящик, который сдетонировал.

Издание со ссылкой на местные власти сообщает, что за произошедшим стоят террористы.

— Согласно протоколам, деятельность аэропорта приостановлена, пока власти не установят, что произошло, — сообщили в Службе гражданской авиации страны.

Пассажирам рекомендовали обращаться за информацией по поводу рейсов и билетов к авиакомпаниям.

Напомним, в Турции разработали беспилотник с лазерными пушками, которые позволяют подрывать взрывчатку с удаленного расстояния.