В аэропорту колумбийского города Кукута произошло два взрыва, в результате которых погибли три человека. Один из них – предполагаемый террорист, двое других – полицейские.
Об этом сообщает Корреспондент.
Отмечается, что рядом со взлетно-посадочной полосой заметили человека с бомбой. Двое полицейских погибли в результате второго взрыва. После первого ЧП силовики решили проверить подозрительный ящик, который сдетонировал.
Издание со ссылкой на местные власти сообщает, что за произошедшим стоят террористы.
— Согласно протоколам, деятельность аэропорта приостановлена, пока власти не установят, что произошло, — сообщили в Службе гражданской авиации страны.
Пассажирам рекомендовали обращаться за информацией по поводу рейсов и билетов к авиакомпаниям.
Напомним, в Турции разработали беспилотник с лазерными пушками, которые позволяют подрывать взрывчатку с удаленного расстояния.
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В аэропорту колумбийского города Кукута произошло два взрыва, в результате которых погибли три человека. Один из них – предполагаемый террорист, двое других – полицейские.
Об этом сообщает Корреспондент.
Отмечается, что рядом со взлетно-посадочной полосой заметили человека с бомбой. Двое полицейских погибли в результате второго взрыва. После первого ЧП силовики решили проверить подозрительный ящик, который сдетонировал.
Издание со ссылкой на местные власти сообщает, что за произошедшим стоят террористы.
— Согласно протоколам, деятельность аэропорта приостановлена, пока власти не установят, что произошло, — сообщили в Службе гражданской авиации страны.
Пассажирам рекомендовали обращаться за информацией по поводу рейсов и билетов к авиакомпаниям.
Напомним, в Турции разработали беспилотник с лазерными пушками, которые позволяют подрывать взрывчатку с удаленного расстояния.