Начальница управления медицины Николаевского горсовета Ирина Шамрай рассказала, что в городе существенно снизилось количество желающих привиться от COVID-19.

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Ирина Шамрай отметила, что на протяжении всего периода иммунизации от коронавируса Николаев занимает одну из лидирующих позиций в Украине. На момент записи программы в городе первой дозой было привито 48,4% населения, второй — 44,2%.

— Самое большое количество привитых наблюдалось тогда, когда вышли ограничительные мероприятия. Количество людей, которых мы прививали за сутки, было около 5700 человек. Наши бригады с этим абсолютно спокойно справлялись, но сегодня темпы упали достаточно резко. Расслабились, — сказала начальница управления медицины.

Она добавила, что на данный момент горожан прививают в основном второй дозой вакцины.

— Например, вчера было вакцинировано всего лишь 637 человек. Это очень мало. В основном вакцинируют второй дозой, то есть, желающих сделать первую дозу уже как-то мало. Первую дозу на вчера сделали только 264 человека, — поделилась данными Ирина Шамрай.

Тем не менее, она сообщила, что Николаевская область и Николаев могут выйти из «красной зоны» адаптивного карантина уже до Нового года. Это случится, как только в областном центре в течение трех дней коэффициент выявления новых случаев COVID-19 будет ниже 20%, пока он составляет 22-23%.