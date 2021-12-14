По состоянию на 10 декабря 91,1% сотрудников Николаевского морского порта получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба порта, из всех вакцинированных две прививки получили 78,1%, одну прививку – 13%. В то же время из 48 невакцинированных 64,6% имеют подтверждение медицинских противопоказаний на вакцинацию против COVID-19.

— В администрации Николаевского морского порта здоровье и безопасность жизни работников ценят больше всего. Поэтому с появлением всемирной угрозы – вируса COVID-19, руководство приложило максимальные усилия, чтобы избежать заражения и заболеваемости работников предприятия и членов их семей, – сказано в сообщении.

Сообщается, что среди работников проводили массовую разъяснительную работу о необходимости соблюдения карантинных мер и вакцинации, регулярно выдавали сотрудникам средства индивидуальной защиты, обрабатывали рабочие места, а также было организовано пункты вакцинации портовиков без отрыва от производства.

— Все эти мероприятия способствовали почти стопроцентной вакцинации работников порта, – сказано в сообщении.

Напомним, что на должность исполняющего обязанности директора ГП «Николаевский морской торговый порт» назначили Александра Медведика.