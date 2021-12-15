Доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне стал «Омикрон» — в последние дни на него приходится более 50% заражений в столице Великобритании.

Об этом сообщает Evening Standard.

Издание ссылается на руководителя отдела общественного здравоохранения Лондона Кевина Фентона. По его словам, последний мониторинг заболеваемости коронавирусом в столице Британии показывает, что более 50% зафиксированных случаев приходится на «Омикрон». Таким образом, эта мутация вытесняет Дельта-штамм.

Кроме того, как отмечается, в настоящее время в лондонских больницах находятся 1360 пациентов с коронавирусной инфекцией — это самый большой показатель с начала марта.

Хотя многими пациентами, особенно вакцинированным, «Омикрон» переносится легче, чем «Дельта», в Британии уже зафиксировали первую смерть от нового штамма.