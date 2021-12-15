Республика Корея анонсировала новые ограничительные меры в связи с новым дневным рекордом заболеваний коронавирусом и смертей.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
14 декабря Корейская служба по контролю и предотвращению заболеваний (KDCA) зафиксировала 7 850 случаев заболеваний COVID-19, из них 964 — тяжелых. Кроме того, зафиксирован дневной рекорд смертности — 94 человека в понедельник, тогда как в начале ноября эта цифра не превышала 10.
Отмечается, что еще несколько дней назад количество новых случаев не превышало 5000, поэтому страна столкнулась с большой нагрузкой на медицинскую систему. В частности, занято более 81% койко-мест в реанимациях по всей стране, а в столице Сеуле это количество составляет 86%. Также KDCA заявляет о 128 случаях Омикрона.
— Мы рассматриваем нынешнюю ситуацию как очень серьезную и собираемся ввести еще более строгие ограничения по социальной дистанции, — заявил журналистам премьер-министр страны Ким Бу Кюм.
В частности, он анонсировал запрет на любые массовые мероприятия и ограничения относительно заведений питания. Ожидается, что официальное оглашение новых ограничений состоится в пятницу.
Всего за все время пандемии в Южной Корее заболели 536 495 человек, умерли 4 456 из них. СМИ отмечает, что столь высокий уровень заболеваемости наблюдается, несмотря на то, что вакцинировано более 90% населения Южной Кореи.
Напомним, правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.
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Республика Корея анонсировала новые ограничительные меры в связи с новым дневным рекордом заболеваний коронавирусом и смертей.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
14 декабря Корейская служба по контролю и предотвращению заболеваний (KDCA) зафиксировала 7 850 случаев заболеваний COVID-19, из них 964 — тяжелых. Кроме того, зафиксирован дневной рекорд смертности — 94 человека в понедельник, тогда как в начале ноября эта цифра не превышала 10.
Отмечается, что еще несколько дней назад количество новых случаев не превышало 5000, поэтому страна столкнулась с большой нагрузкой на медицинскую систему. В частности, занято более 81% койко-мест в реанимациях по всей стране, а в столице Сеуле это количество составляет 86%. Также KDCA заявляет о 128 случаях Омикрона.
— Мы рассматриваем нынешнюю ситуацию как очень серьезную и собираемся ввести еще более строгие ограничения по социальной дистанции, — заявил журналистам премьер-министр страны Ким Бу Кюм.
В частности, он анонсировал запрет на любые массовые мероприятия и ограничения относительно заведений питания. Ожидается, что официальное оглашение новых ограничений состоится в пятницу.
Всего за все время пандемии в Южной Корее заболели 536 495 человек, умерли 4 456 из них. СМИ отмечает, что столь высокий уровень заболеваемости наблюдается, несмотря на то, что вакцинировано более 90% населения Южной Кореи.
Напомним, правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.