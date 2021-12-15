Миллиардер Илон Маск, ставший человеком года по версии журнала Time, заявил, что не согласен с принуждением к вакцинации против воли людей. По его мнению, таких людей не стоит увольнять или отстранять от работы.

Об этом он рассказал в интервью Time, — передает Timpul.

Генеральный директор Tesla акцентировал, что с людьми, которые не желают прививаться, нужно вести диалог и детально объяснять им всю поднаготную этого процесса, а не заниматься давлением.

— Я против принуждения людей к вакцинации. Это не то, что мы должны делать в Америке. Я убежден в правильности науки. Но в то же время я против принуждения людей к вакцинации. Я считаю, что мы должны побуждать людей к вакцинации, стараться убедить их сделать вакцинацию, но не заставлять, — сделал ударение Илон Маск.

Как сообщалось, глава компании SpaceX Илон Маск объявил о начале программы очистки атмосферы Земли от углекислого газа