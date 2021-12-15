Заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли считает, что данные портала Освіта.ua некорректные, так как неправильно сравнивать школы по общим результатам ВНО.

Об этом она рассказал во время отчета руководства ОГА в понедельник, 13 декабря, пишут НикВести.

– Открывайте сайт Государственной службы качества образования, который покажет наши средние результаты по предметам. Нельзя мерять среднюю температуру по больнице, как это делает неизвестный сайт Osvita.ua. Извините, но это просто ресурс. Любой может измерить среднюю температуру по Украине – это абсолютно некорректный и неправильный подход. Я наводил пример, что по многим позициям Николаевская область занимает далеко не последние места, но это нужно смотреть по каждому конкретному предмету, – отметил Александр Трайтли.

Он также сообщил, что в Никоалевской ОГА создана рабочая группа по изучению причин низких результатов абитуриентов из Николаевщины.

– Мы создали соответственную рабочую группу и у нас есть план, утвержденный главой ОГА, с помощью которого, я надеюсь, мы улучшим результаты в следующем году, – подчеркнул он.

Напомним, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.