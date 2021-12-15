Жителя Мариуполя Виктора Михеда за пособничество в жестоком обращении с военнопленными и участие в террористической организации приговорили к 11 годам заключения.

Об этом пишут «Ґрати».

Согласно данным прокуратуры, Михед вместе с подручными командира боевиков «ДНР» в Горловке Игоря Безлера принимал участие в допросах пленных, истезая их. В составе группы «К» мариуполец также присутствовал при пытках, фиксируя происходящее на камеру. Помимо этого, он принуждал своих жертв к рабскому труду, создавал агитационные материалы пропагандистского отдела так называемой «ДНР».

На суде обвиняемый отрицал свое участие в пытках, но признавал личное знакомство с «Бесом». По его словам, он снимал видео для Безлера по идеолоическим соображениям. В качестве примера он назвал последствия обстрелов со стороны ВСУ. Михед добавлял, что сам дал на себя часть показаний в СБУ в обмен на снисхождение и освобождение от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, кат «Изоляции» скрывается на территории Франции, его настоящую личность выяснили после обмена пленными.