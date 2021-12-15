Скульптор Александр Ридный изготовит дизайн монумента в честь покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом пишет Depo, ссылаясь на собственный источник в городской мэрии.
Памятник инсталлируют возле могилы политика на городском кладбище. Кернеса хотят запечатлить «в движении», с приподнятой рукой и взглядом в небо.
Во избежание погрешностей и ошибок скульптуру в начале сделают в глине, а после проверки перенесут на более прочный материал.
Напомним, на фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-главе города Геннадию Кернесу.
Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города.
А родственники политика возжелали организовать его личный музей.
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Скульптор Александр Ридный изготовит дизайн монумента в честь покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом пишет Depo, ссылаясь на собственный источник в городской мэрии.
Памятник инсталлируют возле могилы политика на городском кладбище. Кернеса хотят запечатлить «в движении», с приподнятой рукой и взглядом в небо.
Во избежание погрешностей и ошибок скульптуру в начале сделают в глине, а после проверки перенесут на более прочный материал.
Напомним, на фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-главе города Геннадию Кернесу.
Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города.
А родственники политика возжелали организовать его личный музей.