Скульптор Александр Ридный изготовит дизайн монумента в честь покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом пишет Depo, ссылаясь на собственный источник в городской мэрии.

Памятник инсталлируют возле могилы политика на городском кладбище. Кернеса хотят запечатлить «в движении», с приподнятой рукой и взглядом в небо.

Во избежание погрешностей и ошибок скульптуру в начале сделают в глине, а после проверки перенесут на более прочный материал.

Напомним, на фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-главе города Геннадию Кернесу.

Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города.

А родственники политика возжелали организовать его личный музей.