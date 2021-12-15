Сегодня, 15 декабря, в Николаеве прошел Всеукраинский форум организаций ветеранов войны. Мероприятие прошло при поддержке облгосадминистрации.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

— Мы хотим, чтобы общественность активнее присоединялась к решению ветеранских проблем, и ветераны могли влиять на события в стране для того, чтобы страна развивалась, — рассказал глава Ассоциации участников и инвалидов АТО в Николаевской области Роман Бойко.

В связи с карантинными ограничениями мероприятие проходило в смешанном формате: онлайн и оффлайн (очная встреча).

— Все ветераны очень разные, взаимодействие с органами власти тоже у всех очень разное. Действительно, такой опыт очень полезный и полезно им делиться, — считает волонтер Александр Диордиев.

В сюжете сказано, что форум длился 4 часа и был поделен на три тематических блока:

возможности для ветеранских организаций в условиях децентрализации;

сотрудничество с государством;

поддержка проектов и опыт успешного сотрудничества.

Напомним, горсовет разрабатывает отдельную программу, которая позволит за деньги городского бюджета закупать жилье военнослужащим, базирующимся в Николаеве. Она также будет предполагать возможность софинансирования со стороны Министерства обороны Украины.