Сегодня, 15 декабря, в Николаеве прошел Всеукраинский форум организаций ветеранов войны. Мероприятие прошло при поддержке облгосадминистрации.
Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».
— Мы хотим, чтобы общественность активнее присоединялась к решению ветеранских проблем, и ветераны могли влиять на события в стране для того, чтобы страна развивалась, — рассказал глава Ассоциации участников и инвалидов АТО в Николаевской области Роман Бойко.
В связи с карантинными ограничениями мероприятие проходило в смешанном формате: онлайн и оффлайн (очная встреча).
— Все ветераны очень разные, взаимодействие с органами власти тоже у всех очень разное. Действительно, такой опыт очень полезный и полезно им делиться, — считает волонтер Александр Диордиев.
В сюжете сказано, что форум длился 4 часа и был поделен на три тематических блока:
Напомним, горсовет разрабатывает отдельную программу, которая позволит за деньги городского бюджета закупать жилье военнослужащим, базирующимся в Николаеве. Она также будет предполагать возможность софинансирования со стороны Министерства обороны Украины.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Сегодня, 15 декабря, в Николаеве прошел Всеукраинский форум организаций ветеранов войны. Мероприятие прошло при поддержке облгосадминистрации.
Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».
— Мы хотим, чтобы общественность активнее присоединялась к решению ветеранских проблем, и ветераны могли влиять на события в стране для того, чтобы страна развивалась, — рассказал глава Ассоциации участников и инвалидов АТО в Николаевской области Роман Бойко.
В связи с карантинными ограничениями мероприятие проходило в смешанном формате: онлайн и оффлайн (очная встреча).
— Все ветераны очень разные, взаимодействие с органами власти тоже у всех очень разное. Действительно, такой опыт очень полезный и полезно им делиться, — считает волонтер Александр Диордиев.
В сюжете сказано, что форум длился 4 часа и был поделен на три тематических блока:
Напомним, горсовет разрабатывает отдельную программу, которая позволит за деньги городского бюджета закупать жилье военнослужащим, базирующимся в Николаеве. Она также будет предполагать возможность софинансирования со стороны Министерства обороны Украины.