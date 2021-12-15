Микробы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы поедать пластик.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследование Технологического университета Чалмерса в Швеции является первой крупномасштабной глобальной оценкой способности бактерий разлагать пластик. Согласно его результатам, каждый четвертый из проанализированных организмов содержит подходящий фермент.

В ходе исследования было сканировано более 200 миллионов генов, обнаруженных в образцах ДНК, взятых из окружающей среды. Ученые обнаружили 30 000 различных ферментов, которые могут разрушать 10 различных типов пластика. При этом почти 60% новых ферментов не вписываются ни в один из известных классов ферментов — их молекулы разлагают пластмассы способами, которые ранее были неизвестны.

Исследователи обнаружили, что количество и тип обнаруженных ими ферментов соответствовали количеству и типу пластикового загрязнения в разных местах.

По словам ученых, результаты «свидетельствуют об измеримом влиянии пластикового загрязнения на глобальную микробную экологию».

Ежегодно в окружающую среду выбрасываются миллионы тонн пластика, и теперь загрязнение пронизывает всю планету, от вершины Эвереста до самых глубоких океанов. Уменьшение количества используемого пластика имеет жизненно важное значение, равно как и надлежащий сбор и переработка отходов.

Но многие пластмассы в настоящее время трудно разложить и переработать. Использование ферментов для быстрого разложения пластмасс на их строительные блоки позволит изготавливать новые продукты из старых, сокращая потребность в производстве первичного пластика. Данное исследование предоставляет множество новых ферментов, которые необходимо изучить и адаптировать для промышленного использования.

Напомним, с 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов – запрет на использование бесплатных пакетов в сфере обслуживания.