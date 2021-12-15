Команда ученых из Технологического университета Чалмерса в Швеции обнаружила, что микробы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы есть пластик.

Исследования были опубликованы в журнале Microbial Ecology, пишет hromadske со ссылкой на The Guardian.

Ученые проанализировали более 200 миллионов генов в образцах ДНК, взятых из окружающей среды, и обнаружили 30 тысяч различных ферментов, которые могут разрушать 10 разных видов пластика.

По их подсчетам, каждый четвертый из проанализированных организмов содержит ферменты для разложения пластика. Количество и тип ферментов совпадают с масштабом и типом пластикового загрязнения в среде обитания микроорганизма.

Ученые говорят, что их открытие доказывает огромное влияние пластикового загрязнения на микробы.

— Мы не ожидали найти такое количество ферментов в таком количестве разных микробов и сред обитания. Это удивительное открытие, действительно иллюстрирующее масштаб проблемы, — заявил профессор Ян Зримек.

Напомним, в Украине в пятницу, 10 декабря, вступили в силу отдельные нормы закона 1489-IX — об ограничении распространения пластиковых пакетов.