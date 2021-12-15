Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний считает, что новый штамм коронавируса «Омикрон» повлияет на празднования Рождества. В частности, в центре ожидают, что «Омикрон» увеличит число погибших в Европе.
Об этом сообщает The Guardian.
По прогнозам агентства, высокая трансмиссивность (заразность) нового штамма коронавируса означает, что этой зимой в больницу попадет или погибнет больше людей, чем прогнозировалось ранее.
Оценка риска рекомендует правительствам срочно ввести ограничения из-за COVID, при этом один из вариантов — рекомендовать семьям и друзьям избегать групповых празднований в этот сезон.
— Мы оцениваем вероятность дальнейшего распространения варианта «Омикрон» в ЕС и Европейской экономической зоне как очень высокую, и считаем, что он с большой вероятностью вызовет дополнительные случаи госпитализации и смертельных исходов, помимо тех, которые уже ожидались по предыдущим прогнозам, учитывающим только штамм «Дельта», — заявила доктор Андреа Аммон, директор ECDC.
При этом она добавила, что только вакцинация не позволит предотвратить воздействие штамма «Омикрон».
— Поскольку не будет времени на устранение пробелов в вакцинации, которые все еще существуют, — добавила Андреа Аммон.
Помимо обеспечения ношения масок и сохранения безлюдности общественных мест, автобусов и поездов, Андреа Аммон сказала, что правительствам «следует также рассмотреть возможность рекомендовать сокращение смешивания между домохозяйствами».
— Рекомендуется проявлять дополнительную осторожность во время поездок и при контактах между людьми разного возраста в сезон отпусков, — добавила Андреа Аммон.
Как сообщалось, доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне стал «Омикрон» — в последние дни на него приходится более 50% заражений в столице Великобритании.
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Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний считает, что новый штамм коронавируса «Омикрон» повлияет на празднования Рождества. В частности, в центре ожидают, что «Омикрон» увеличит число погибших в Европе.
Об этом сообщает The Guardian.
По прогнозам агентства, высокая трансмиссивность (заразность) нового штамма коронавируса означает, что этой зимой в больницу попадет или погибнет больше людей, чем прогнозировалось ранее.
Оценка риска рекомендует правительствам срочно ввести ограничения из-за COVID, при этом один из вариантов — рекомендовать семьям и друзьям избегать групповых празднований в этот сезон.
— Мы оцениваем вероятность дальнейшего распространения варианта «Омикрон» в ЕС и Европейской экономической зоне как очень высокую, и считаем, что он с большой вероятностью вызовет дополнительные случаи госпитализации и смертельных исходов, помимо тех, которые уже ожидались по предыдущим прогнозам, учитывающим только штамм «Дельта», — заявила доктор Андреа Аммон, директор ECDC.
При этом она добавила, что только вакцинация не позволит предотвратить воздействие штамма «Омикрон».
— Поскольку не будет времени на устранение пробелов в вакцинации, которые все еще существуют, — добавила Андреа Аммон.
Помимо обеспечения ношения масок и сохранения безлюдности общественных мест, автобусов и поездов, Андреа Аммон сказала, что правительствам «следует также рассмотреть возможность рекомендовать сокращение смешивания между домохозяйствами».
— Рекомендуется проявлять дополнительную осторожность во время поездок и при контактах между людьми разного возраста в сезон отпусков, — добавила Андреа Аммон.
Как сообщалось, доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне стал «Омикрон» — в последние дни на него приходится более 50% заражений в столице Великобритании.