Группа экспертов Министерства здравоохранения Японии пришла к выводу, что вакцину от болезни COVID-19 от Moderna Inc (MRNA.O) можно использовать для бустерных прививок лиц старше 18 лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что правительство Японии утвердит это решение в ближайшие дни.

Как отмечается, группа экспертов рекомендовала использовать вакцину Moderna для бустерных прививок людям старше 18 лет.

Ранее Япония начала производить бустерные прививки вакциной от Pfizer Inc.

Напомним, в компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме «Омикрон». Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.