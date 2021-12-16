Группа экспертов Министерства здравоохранения Японии пришла к выводу, что вакцину от болезни COVID-19 от Moderna Inc (MRNA.O) можно использовать для бустерных прививок лиц старше 18 лет.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Ожидается, что правительство Японии утвердит это решение в ближайшие дни.
Как отмечается, группа экспертов рекомендовала использовать вакцину Moderna для бустерных прививок людям старше 18 лет.
Ранее Япония начала производить бустерные прививки вакциной от Pfizer Inc.
Напомним, в компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме «Омикрон». Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Группа экспертов Министерства здравоохранения Японии пришла к выводу, что вакцину от болезни COVID-19 от Moderna Inc (MRNA.O) можно использовать для бустерных прививок лиц старше 18 лет.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Ожидается, что правительство Японии утвердит это решение в ближайшие дни.
Как отмечается, группа экспертов рекомендовала использовать вакцину Moderna для бустерных прививок людям старше 18 лет.
Ранее Япония начала производить бустерные прививки вакциной от Pfizer Inc.
Напомним, в компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме «Омикрон». Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.