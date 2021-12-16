В Японии группа медиков успешно прооперировала в утробе матери еще не рожденного ребенка с тяжелым сердечным заболеванием.
Это первый в стране случай внутриутробного лечения аортального стеноза, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что операция была проведена у плода в утробе матери на 25-й неделе беременности.
У ребенка был диагностирован стеноз аортального клапана, при котором сужение отверстия клапана аорты препятствует нормальному развитию части сердца.
Сначала хирурги ввели через брюшную полость матери специальную игловидную трубку в сердце плода, а затем через нее вставили надувной катетер, чтобы расширить отверстие клапана. Эта процедура позволила увеличить поток крови, поступающий в сердце.
Ребенок родился в октябре, сейчас он в хорошем состоянии.
Напомним, в больнице Подкарпатского воеводства Польши врачи забыли в брюшной полости у мужчины металлический предмет и зашили разрез. Он ходил с дополнительным грузом в теле полтора года.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Японии группа медиков успешно прооперировала в утробе матери еще не рожденного ребенка с тяжелым сердечным заболеванием.
Это первый в стране случай внутриутробного лечения аортального стеноза, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что операция была проведена у плода в утробе матери на 25-й неделе беременности.
У ребенка был диагностирован стеноз аортального клапана, при котором сужение отверстия клапана аорты препятствует нормальному развитию части сердца.
Сначала хирурги ввели через брюшную полость матери специальную игловидную трубку в сердце плода, а затем через нее вставили надувной катетер, чтобы расширить отверстие клапана. Эта процедура позволила увеличить поток крови, поступающий в сердце.
Ребенок родился в октябре, сейчас он в хорошем состоянии.
Напомним, в больнице Подкарпатского воеводства Польши врачи забыли в брюшной полости у мужчины металлический предмет и зашили разрез. Он ходил с дополнительным грузом в теле полтора года.