В Японии группа медиков успешно прооперировала в утробе матери еще не рожденного ребенка с тяжелым сердечным заболеванием.

Это первый в стране случай внутриутробного лечения аортального стеноза, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что операция была проведена у плода в утробе матери на 25-й неделе беременности.

У ребенка был диагностирован стеноз аортального клапана, при котором сужение отверстия клапана аорты препятствует нормальному развитию части сердца.

Сначала хирурги ввели через брюшную полость матери специальную игловидную трубку в сердце плода, а затем через нее вставили надувной катетер, чтобы расширить отверстие клапана. Эта процедура позволила увеличить поток крови, поступающий в сердце.

Ребенок родился в октябре, сейчас он в хорошем состоянии.

Напомним, в больнице Подкарпатского воеводства Польши врачи забыли в брюшной полости у мужчины металлический предмет и зашили разрез. Он ходил с дополнительным грузом в теле полтора года.