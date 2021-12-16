В Украине за минувшие сутки, 15 декабря, зарегистрировали 9 590 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

— За сутки 15 декабря в Украине зафиксированы 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 864, медработников — 115), — отмечается в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировали – 2 089 человек; летальных случаев – 355; выздоровели – 25 499 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 588 147 человек; выздоровели – 3 284 815 человек; летальных случаев – 92 313; сделали ПЦР-тестов – 16 405 911.

Напомним, в компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме «Омикрон». Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.