Министерство внутренних дел Финляндии внесло в Государственный совет предложение об ужесточении правил въезда в страну: оно касается необходимости проверки тестов на коронавирус у прибывших.

Об этом сообщила министр внутренних дел Криста Микконен, пишет hromadske.

Согласно предложению, все пассажиры, прибывающие в Финляндию из Европейского Союза и Шенгенской зоны, должны будут предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

Издание указывает, что необходимость в этом возникла из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Нововведения вступят в силу 21 декабря. Тест нужно пройти до прибытия в Финляндию.

Национальный институт здравоохранения и социального благополучия Финляндии THL отмечает, что справку необходимо требовать у граждан, приезжающих из любой страны.

Напомним, что с 21 октября в Украине начали действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.