Глава Республики Молдовы Майя Санду подписала указ об освобождении осужденной на 6 лет тюрьмы Натальи Урсаки. Женщину спасло материнство и наличие пятерых детей.

Об этом информирует Publica.

Согласно материалам дела, женщина одолжила у мужчины 2500 евро и попросила сделать одолжение — оформить на себя доверенность за машину. По итогам ее партнер потерял машину и не увидел обещанных денег.

Суд квалифицировал это как мошенничество и дал 6 лет заключения. Комиссия по помилованию при президенте не рекомендовала миловать Урсаки, так как она не раскаялась в содеянном и не компенсировала денежные потери бизнес-партнеру, но Санду все равно подписала указ о помиловании. По ее словам, она приняла решение, когда узнала о пятерых детях, находящихся на обеспечении у приговоренной.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении или частичном уменьшении сроков наказания для 31 осужденного военного Украины.