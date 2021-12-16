В Николаеве в рамках общественного бюджета около 5 тысяч школьников прошли мотивационные тренинги, направленные на преодоление буллинга, поиски себя в жизни и получение навыков медиаграмотности.

Автором проекта стал активист Евгений Корольков. Поддержку в его реализации предоставило Управление молодежной политики Николаевского горсовета, говорится в сюжете НИС-ТВ.

В качестве лекторов и наставников выступили преподаватели Черноморского национального университета имени Петра Могилы, журналисты издания НикВести и телекомпании НИС-ТВ.

Тематические лекции прослушали 4 тысячи 800 учеников. 120 наиболее активный и готовых для популяризации полученных знаний прошли еще и соответствующие тренинги.

Директор учебно-научного института последипломного образования Черноморского национального университета имени Петра Могилы Анна Норд рассказала, что участники тренингов смогли на себе применить составляющие критического мышления, научились высказывать свои мысли, испытали себя в качестве лидеров

– Этот проект направлен на то, чтобы молодежь города мыслила более критически, обращала внимание на те события, которые происходят вокруг нее и правильно себя реализовала в будущей жизни, – отметила Анна Норд.

Ученик общеобразовательной школы №1 имени Олега Ольжича Ярослав говорит, что стал участником проекта, потому что считает предложенные темы важными. Его заинтересовала возможность получить навыки медиаграмотности.

– Фейки и правдивость новостей – это достаточно горячая точка для разговоров в наше время, потому что много фейков, которые пытаются подделать под правду. С тем же самым коронавирусом, раньше вышки 5G нас убивали, – подчеркнул он.

Напомним, что в Николаеве выбрали 40 победителей Общественного бюджета-2022.