Вчера, 22 сентября, Координационный совет по вопросам Общественного бюджета подитожил голосование за проекты, представленные николаевцами для реализации в 2022 году.

Об этом уведомляют на сайте Николаевского горсовета.

Как известно, в течение двух недель, с 8 по 21 сентября, каждый житель города мог отдать свой голос за три вида проектов: большой, малый и социальный.

Победителями стали 40 проектов на общую сумму 20 миллионов 347 тысяч 980 гривен. Среди них 12 крупных проектов на сумму 11 миллионов 979 тысяч 268 гривен, 21 малый проект стоимостью 6 миллионов 283 тысяч 312 гривен и 7 социальных проектов на сумму 2 миллиона 85 тысяч 400 гривен.

Отмечается, что в этом году николаевцы голосовали активнее. Так, свой голос за проекты в 2021 году онлайн отдали 32 тысяч 554 горожан, оффлайн — 1 тысяча 909. В прошлом году в онлайне проголосовали 18 тысяч 276 лиц, а в оффлайне — 1 тысяча 885.

Победителями среди крупных проектов стали:

Игровой комплекс «Корабль»;

Фестиваль уличных культур «INSPIRE»;

Сквер «Янтарный»;

Спортивно-игровая площадка на Шоссейной, 5;

Строительство адаптированного пляжа для людей с инвалидностью в Николаеве;

Изготовление и размещение парковой скульптуры «Витовський рыцарь» на территории сквера «Витовский» в Корабельном районе;

«Умный кролик» — реконструкция детской площадки и благоустройство территории;

Реконструкция детской площадки «Радуга»

Благоустройство центральной площади в микрорайоне Терновка;

Северный Скейт-парк;

UrbanPark, зона Workout;

Источник и чистое общество.

Напомним, в 2021 году николаевцы подали 166 идей в рамках программы «Общественный бюджет Николаева на 2022 год», к голосованию допустили 125 из них.