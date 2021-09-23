Вчера, 22 сентября, Координационный совет по вопросам Общественного бюджета подитожил голосование за проекты, представленные николаевцами для реализации в 2022 году.
Об этом уведомляют на сайте Николаевского горсовета.
Как известно, в течение двух недель, с 8 по 21 сентября, каждый житель города мог отдать свой голос за три вида проектов: большой, малый и социальный.
Победителями стали 40 проектов на общую сумму 20 миллионов 347 тысяч 980 гривен. Среди них 12 крупных проектов на сумму 11 миллионов 979 тысяч 268 гривен, 21 малый проект стоимостью 6 миллионов 283 тысяч 312 гривен и 7 социальных проектов на сумму 2 миллиона 85 тысяч 400 гривен.
Отмечается, что в этом году николаевцы голосовали активнее. Так, свой голос за проекты в 2021 году онлайн отдали 32 тысяч 554 горожан, оффлайн — 1 тысяча 909. В прошлом году в онлайне проголосовали 18 тысяч 276 лиц, а в оффлайне — 1 тысяча 885.
Победителями среди крупных проектов стали:
Напомним, в 2021 году николаевцы подали 166 идей в рамках программы «Общественный бюджет Николаева на 2022 год», к голосованию допустили 125 из них.
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Вчера, 22 сентября, Координационный совет по вопросам Общественного бюджета подитожил голосование за проекты, представленные николаевцами для реализации в 2022 году.
Об этом уведомляют на сайте Николаевского горсовета.
Как известно, в течение двух недель, с 8 по 21 сентября, каждый житель города мог отдать свой голос за три вида проектов: большой, малый и социальный.
Победителями стали 40 проектов на общую сумму 20 миллионов 347 тысяч 980 гривен. Среди них 12 крупных проектов на сумму 11 миллионов 979 тысяч 268 гривен, 21 малый проект стоимостью 6 миллионов 283 тысяч 312 гривен и 7 социальных проектов на сумму 2 миллиона 85 тысяч 400 гривен.
Отмечается, что в этом году николаевцы голосовали активнее. Так, свой голос за проекты в 2021 году онлайн отдали 32 тысяч 554 горожан, оффлайн — 1 тысяча 909. В прошлом году в онлайне проголосовали 18 тысяч 276 лиц, а в оффлайне — 1 тысяча 885.
Победителями среди крупных проектов стали:
Напомним, в 2021 году николаевцы подали 166 идей в рамках программы «Общественный бюджет Николаева на 2022 год», к голосованию допустили 125 из них.