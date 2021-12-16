Под столичным метро Арсенальная с лозунгами и надувными макетами стоял предприниматель, который утверждает, что ему не заплатили за выполнение заказа для военной части А 1890 из Николаевского района Николаевской области.

О раздосадованном ФЛП написал ресурс «Страна», находящийся под санкциями СНБО.

Мужчина, представившийся Назаром, рассказал журналистам, что ему не выплатили деньги после выполнения военного подряда.

— В прошлом году военная часть А 1890 в Николаевской области объявила тендер на закупку макетов военной техники. Наша компания выиграла тендер и пошила под заказ макеты согласно техническому заданию. Было заказано 15 макетов разменами один к одному. Когда мы поставили товар заказчик его не принял. Отказ заказчик аргументировал тем, что, по их словам, товар непохож на настоящую военную технику. В технических требованиях было указано, что макет техники должен быть узнаваема с расстояния 100 метров. После этого с нами разорвали договор. Товар уже год лежит на складе. Дело находиться в суде. Я лично взял кредит чтобы изготовить данные макеты, но сейчас мы не можем вернуть даже вложенные деньги, — рассказал бизнесмен.

Ранее сообщалось, николаевская воинская часть перевооружается новыми вертолетами.