Сегодня, 16 декабря, в связи с аварийно-ремонтными работами в центре Николаеве до вечера отключат воду.
Об этом сообщается на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
Сотрудники предприятия будут проводить работы по улице Севастопольская, 47. До 20:00 водоснабжение прекратят по следующим адресам (указан квадрат отключения):
Напомним, 16 декабря в Николаеве также временно прекратят подачу воды до 15:00 на части улиц в Заводском районе.
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Где мэр Николаева?Олег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Сегодня, 16 декабря, в связи с аварийно-ремонтными работами в центре Николаеве до вечера отключат воду.
Об этом сообщается на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
Сотрудники предприятия будут проводить работы по улице Севастопольская, 47. До 20:00 водоснабжение прекратят по следующим адресам (указан квадрат отключения):
Напомним, 16 декабря в Николаеве также временно прекратят подачу воды до 15:00 на части улиц в Заводском районе.