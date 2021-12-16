Сегодня, 16 декабря, в связи с аварийно-ремонтными работами в центре Николаеве до вечера отключат воду.

Об этом сообщается на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.

Сотрудники предприятия будут проводить работы по улице Севастопольская, 47. До 20:00 водоснабжение прекратят по следующим адресам (указан квадрат отключения):

улица Садовая — улица Инженерная;

проспект Центральный — улица Чкалова.

Напомним, 16 декабря в Николаеве также временно прекратят подачу воды до 15:00 на части улиц в Заводском районе.