В четверг, 16 декабря, в Николаеве временно прекратят подачу воды до 15:00 на части улиц в Заводском районе.
Об этом сообщают в КП «Николаевводоканал».
Сотрудники предприятия проводят аварийно-ремонтные работы по адресу улица Январева,30. Воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, для выполнения работ ЖЭК «Заря» по адресу проспект Мира, 18А водоснабжение временно прекращено по следующим адресам:
Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по адресу проспект Мира, 21 водоснабжение временно прекращено до 17:00 по следующим адресам (указан квадрат отключения):
Ранее сообщалось, что Николаевская область относится к регионам, где ощущается дефицит питьевой воды, и с каждым годом ситуация ухудшается.
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Где мэр Николаева?Олег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В четверг, 16 декабря, в Николаеве временно прекратят подачу воды до 15:00 на части улиц в Заводском районе.
Об этом сообщают в КП «Николаевводоканал».
Сотрудники предприятия проводят аварийно-ремонтные работы по адресу улица Январева,30. Воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, для выполнения работ ЖЭК «Заря» по адресу проспект Мира, 18А водоснабжение временно прекращено по следующим адресам:
Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по адресу проспект Мира, 21 водоснабжение временно прекращено до 17:00 по следующим адресам (указан квадрат отключения):
Ранее сообщалось, что Николаевская область относится к регионам, где ощущается дефицит питьевой воды, и с каждым годом ситуация ухудшается.