В четверг, 16 декабря, в Николаеве временно прекратят подачу воды до 15:00 на части улиц в Заводском районе.

Об этом сообщают в КП «Николаевводоканал».

Сотрудники предприятия проводят аварийно-ремонтные работы по адресу улица Январева,30. Воды не будет по следующим адресам:

ул. Рюмина – ул. Генерала Карпенко;

ул. Генерала Карпенко, 75, 77;

пер. Транспортный;

ул. 7 Поперечная;

ул. Мореходная.

Кроме того, для выполнения работ ЖЭК «Заря» по адресу проспект Мира, 18А водоснабжение временно прекращено по следующим адресам:

пр. Мира, 18А;

ул. 11 Продольная, 31А;

ул. 12 Продольная, 16.

Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по адресу проспект Мира, 21 водоснабжение временно прекращено до 17:00 по следующим адресам (указан квадрат отключения):

ул. Театральная – ул. Космонавтов;

пр. Мира – магазин «Зубр».

Ранее сообщалось, что Николаевская область относится к регионам, где ощущается дефицит питьевой воды, и с каждым годом ситуация ухудшается.