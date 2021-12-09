Николаевская область относится к регионам, где ощущается дефицит питьевой воды, и с каждым годом ситуация ухудшается.

Об этом рассказал директор регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач во время дискуссии, посвященной экологии водоемов региона, которую организовал Украинский кризисный медиа-центр.

– У нас страшный дефицит водных ресурсов и он будет возрастать, – подчеркнул он.

Олег Деркач рассказал, что в области есть и проблема с качеством воды. Сейчас экологи наблюдают цветение Днепра, откуда в Николаев поступает питьевая вода.

– Николаев не берет воду с Южного Буга и Ингула, а берет с Днепра, но и в Днепре, который по стоку в 20 раз больше, там большие проблемы. Проблема цветения водохранилищ, ухудшается качество воды, – сказал он.

Экологи надеялись, что после перекрытия Северо-Крымского канала, улучшиться экологическое состояние Днепро-Бугский лиман и побережья Кинбурнской косы, однако этого не произошло.

– Мы думали, что наконец-то «промывка» будет и за счет воды, которая не пошла на Крым, ситуация улучшится. Ничего подобного не произошло. Потому что оказывается, что за это время водность Днепра резко упала, – отметил Олег Деркач.

Ранее директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что в Николаеве снижение качества воды фиксируют в одно и то же время уже десять лет подряд. Причина тому – застой воды в системе и сине-зеленые водоросли в реке Днепр.

Напомним, что проблема размывания берегов наблюдается не только в Коблево, но и в Морском и Луговом.