В Первомайске полицейские изъяли из незаконного оборота почти 7 тысяч пачек табачных изделий, общая стоимость которых составила около 210 тысяч гривен. В настоящее время идет расследование уголовного производства.

Об этом сообщили в Первомайском районном отделе полиции Николаевской области.

Правоохранителям стало известно, что в одном из торговых павильонов центрального рынка в Первомайске реализуются контрафактные табачные изделия. В ходе проверки по указанному факту полицейские открыли уголовное производство. 15 декабря следователи и участковые офицеры районного отдела полиции прибыли в торговый павильон с санкцией на обыск.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 6 тысяч 979 пачек сигарет, из которых: 6 тысяч165 – без марок акцизного налога, а 815 с марками акцизного налога другой страны. Общая стоимость изъятого составляет около 210 тысяч гривен.

Проводится досудебное расследование по ч.1 ст.199 УК Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов». Санкция пола предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители изъяли 18 тысяч литров поддельного алкоголя и больше 50 тысяч пачек контрафактных сигарет на Николаевщине.