Правоохранители провели 32 обыска в подпольных цехах, складских помещениях, гаражах, автомобилях и жилых домах в Николаеве и области, во время которых обнаружили и изъяли 18 тысяч литров поддельной водки, коньяка и спирта, около 54 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, компьютерную технику, черновую документацию, а также денежные средства в размере 38 тысяч гривен и одно транспортное средство.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

По итогам обысков два человека задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, трем фигурантам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании мер, а также об аресте изъятого имущества.

Следственные и процессуальные действия проводились Николаевской областной прокуратурой совместно со следователями следственного отдела управления СБУ в регионе при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований в Николаевской области и отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в регионе и силовой поддержки спецподразделения КОРД.

— Санкция статьи за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, — отметили в прокуратуре.

Напомним, 24 ноября, правоохранители прекратили работу борделя, замаскированного под стриптизклуб в Николаеве.