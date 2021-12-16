МОЗ заключило соглашение с Pfizer на приобретение препарата Paxlovid в таблетированной форме. Фармацевтическая разработка позволяет эффективней лечить COVID-19 на начальном этапе.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 16 декабря.

По словам министра, клинические исследования таблеток подтвердили высокую эффективность Paxlovid.

Препарат сокращает количество госпитализаций и уровень смертности среди пациентов почти на 90%, если начать его принимать в течении первых дней после постановки диагноза.

Как сообщалось, в начале ноября в Харькове начались клинические испытания таблеток «Pfizer» и «Merck» от коронавируса.