МОЗ заключило соглашение с Pfizer на приобретение препарата Paxlovid в таблетированной форме. Фармацевтическая разработка позволяет эффективней лечить COVID-19 на начальном этапе.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 16 декабря.
По словам министра, клинические исследования таблеток подтвердили высокую эффективность Paxlovid.
Препарат сокращает количество госпитализаций и уровень смертности среди пациентов почти на 90%, если начать его принимать в течении первых дней после постановки диагноза.
Как сообщалось, в начале ноября в Харькове начались клинические испытания таблеток «Pfizer» и «Merck» от коронавируса.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
МОЗ заключило соглашение с Pfizer на приобретение препарата Paxlovid в таблетированной форме. Фармацевтическая разработка позволяет эффективней лечить COVID-19 на начальном этапе.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 16 декабря.
По словам министра, клинические исследования таблеток подтвердили высокую эффективность Paxlovid.
Препарат сокращает количество госпитализаций и уровень смертности среди пациентов почти на 90%, если начать его принимать в течении первых дней после постановки диагноза.
Как сообщалось, в начале ноября в Харькове начались клинические испытания таблеток «Pfizer» и «Merck» от коронавируса.