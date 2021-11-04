В Украине начинаются клинические испытания таблеток «Pfizer» и «Merck» от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат Ритонавир производства «Pfizer» в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

Также утверждены испытания таблеток MK4482−013 производства «Merck». В них примут участие взрослые лица, которые проживают с заболевшими COVID-19. Сообщается, что испытания будут проводиться на базе студенческой больницы Харьковского городского совета.

Ранее сообщалось, что Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила применение таблеток от коронавируса Lagevrio (Molnupiravir) — препарата, разработанного американскими фармаконцернами Merck и Ridgeback Biotherapeutics.