Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила применение таблеток от коронавируса Lagevrio (Molnupiravir) — препарата, разработанного американскими фармаконцернами Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Об этом сообщило британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Препарат показал безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением COVID-19, у которых повышен риск развития серьезного заболевания.

Таблетки блокируют фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК. Это предотвращает его размножение, поддерживая низкий уровень вируса в организме и, следовательно, снижает тяжесть заболевания.

Исследования показали, что лекарство наиболее эффективно на ранней стадии инфицирования. Его рекомендуют принимать как можно скорее после положительного результата теста на COVID-19, но не позднее пяти дней после появления симптомов.

Molnupiravir рекомендован для применения людям с легкой и средней формой COVID-19, у которых есть по крайней мере один фактор риска развития тяжелой формы заболевания. К числу таких факторов относятся ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

Напомним, ранее фармацевтическая компания «Merck» попросила Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрить ее таблетку для лечения COVID. EMA начал ускоренный процесс лицензирования Молнупиравира.