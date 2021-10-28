В Украине будут проводить испытания двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, добавляя, что запрос отправила компания Sanofi.

Одна из вакцин моновалентная (против одного инфекционного агента), другая – бивалентная. Их изобрели для защиты от коронавируса лиц старше 18 лет.

Исследования будут проходить в Киеве в «Центре семейной медицины плюс», «Эдельвейс Мэдикс», «Медстрой-Клиник» и в медицинской клинике «Благомед», а также в Виннице в медицинском центре «Салютем».

Напомним, фармацевтическая компания «Merck» заявила, что она попросила Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрить ее таблетку для лечения COVID. EMA начал ускоренный процесс лицензирования Молнупиравира.