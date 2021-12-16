Организация BirdLife Australia выпустила в релиз музыкальный альбом с пением вымирающих птиц. В него входит 53 «песни». Каждая — на 30 секунд.

Об этом пишет журнал 34travel.

Записи для него более 30 лет собирал звукорежиссер Дэвид Стюарт. Для некоторых ему часами приходилось прятаться в кустах и ждать. Альбом уже попал в чарты. Сейчас он на пятом месте — даже обогнал пластинки Abba и The Weeknd.

— Этот альбом — особенная пластинка с редкими записями птиц, которые могут не выжить, если мы не соберемся, чтобы защитить их. Нам приятно видеть, как небезразличные люди показывают правительствам и предприятиям, что австралийцы заботятся об этих важных птицах», — прокомментировал проект генеральный директор BirdLife Australia.

Все вырученные деньги с продажи альбома пойдут в фонд организации.

Напомним, за последние 40 лет птицы амазонских лесов стали меньше, но отрастили крылья большего размера. Ученые считают, что так они приспосабливаются к изменениям климата.