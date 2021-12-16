Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине вдвое уменьшилась занятость коек с кислородом, отведенных для больных коронавирусной болезнью.

Об этом он сказал сегодня, 16 декабря, во время брифинга.

— Украина на данный момент вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID в Европе. Заболеваемость в Украине — вдвое меньше текущей европейской. Впервые за последние 3 месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов Украины опустился ниже предельного значения в 60 человек на 100 тысяч населения. Две из трех ковидных коек с кислородом являются сейчас свободными, пациентами занята только треть всех имеющихся коек. Занятость коек с кислородом уменьшилась в 2 раза – с 70% до 35%, — сказал Виктор Ляшко.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 15 декабря, зафиксировали 9 590 новых случаев коронавируса.