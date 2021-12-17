Финальную церемонию конкурса красоты «Мисс Мира», которая должна была пройти этой ночью в Пуэрто-Рико, отложили из-за «новых случаев инфицирования» коронавирусом.

Об этом говорится в распространенном организацией «Мисс Мира» пресс-релизе, сообщает Укринформ.

— «Мисс Мира-2021» откладывает трансляцию финала в Пуэрто-Рико в связи с обеспокоенностью состоянием здоровья и безопасностью участниц, персонала и широких масс, — указывают организаторы.

Отмечается, что финальная церемония конкурса пройдет в той же локации в течение следующих 90 дней.

— После того, как сегодня утром были подтверждены новые случаи инфицирования, после обсуждения с экспертами и должностными лицами по вопросам здравоохранения было принято решение о переносе, — рассказали в организации.

В «Мисс Мира» заверили, что участницы и организаторы вернутся в свои страны только после прохождения карантина и получения разрешения уполномоченных лиц.

Ранее сообщалось, что правительство Италии приняло решение продлить чрезвычайное положение, которое было введено из-за коронавируса, еще на три месяца. Таким образом, режим ЧП в стране продлиться по меньшей мере до 31 марта.