Евросоюз готовится установить срок действия сертификата вакцинации против коронавируса для внутриевропейских поездок на уровне 9 месяцев. Документ будет рабочим без третьей, бустерной дозы прививки.
Об этом пишет Timpul.
На саммите в Брюсселе лидеры альянса подчеркнули «важность скоординированного подхода к COVID-сертификату» и отметили, что Еврокомиссия примет делегированный акт по этому вопросу.
Соответствующий закон, имеющий обязательную силу, должен быть принят европейским исполнительным органом на следующей неделе и заработает с февраля.
Хотя ЕС регулирует использование зеленого паспорта вакцинации в контексте внутриевропейских путешествий, его использование государствами-членами для других целей (доступ в рестораны, концерты или другие мероприятия) регулируется национальным законодательством.
В предложении от 25 ноября Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС принимать сертификаты о вакцинации, выданные в течение девяти месяцев после получения двух или однократной дозы вакцины Johnson & Johnson.
Этот девятимесячный период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний по введению бустерных доз через шесть месяцев из-за снижения эффективности вакцины. По заявлениям Брюсселя, трехмесячная задержка предусматривает дополнительный трехмесячный, чтобы позволить странам-членам ЕС скорректировать свою кампанию вакцинации.
Напомним, после кризиса с Беларусью Евросоюз ужесточает правила приема мигрантов.
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Евросоюз готовится установить срок действия сертификата вакцинации против коронавируса для внутриевропейских поездок на уровне 9 месяцев. Документ будет рабочим без третьей, бустерной дозы прививки.
Об этом пишет Timpul.
На саммите в Брюсселе лидеры альянса подчеркнули «важность скоординированного подхода к COVID-сертификату» и отметили, что Еврокомиссия примет делегированный акт по этому вопросу.
Соответствующий закон, имеющий обязательную силу, должен быть принят европейским исполнительным органом на следующей неделе и заработает с февраля.
Хотя ЕС регулирует использование зеленого паспорта вакцинации в контексте внутриевропейских путешествий, его использование государствами-членами для других целей (доступ в рестораны, концерты или другие мероприятия) регулируется национальным законодательством.
В предложении от 25 ноября Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС принимать сертификаты о вакцинации, выданные в течение девяти месяцев после получения двух или однократной дозы вакцины Johnson & Johnson.
Этот девятимесячный период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний по введению бустерных доз через шесть месяцев из-за снижения эффективности вакцины. По заявлениям Брюсселя, трехмесячная задержка предусматривает дополнительный трехмесячный, чтобы позволить странам-членам ЕС скорректировать свою кампанию вакцинации.
Напомним, после кризиса с Беларусью Евросоюз ужесточает правила приема мигрантов.