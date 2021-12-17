Первые украинцы получили на электронный счет тысячу гривен, положенную за вакцинацию против COVID-19. В это же время интернет-магазины и издательства столкнулись с ростом спроса на книги, некоторые сайты не выдержали траффика и «слегли».

Об этом написал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, такая инициативность свидетельствует о том, что украинцы — «читающая нация».

— А тем временем участники бета-тестирования своей активностью «положили» уже несколько популярных книжных интернет-магазинов, — рассказал министр цифровой трансформации.

Напомним, украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».