50,2% украинцев заявили, что будут сопротивляться, если российская армия нападет на их город или село. В частности, 33,3% готовы оказывать вооруженное сопротивление.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Кроме того, в западных областях 60,5% респондентов сказали, что будут сопротивляться, в центральных — 52,2%, в южных и восточных — 43% и 37,2% соответственно.

33,3% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление, а 21,7% готовы сопротивляться другими способами — выходить на демонстрации, протесты, марши, бойкоты, забастовки.

В то же время, 14,8% заявили, что в случае нападения хотят уехать в другой регион Украины, а 9,3% — планируют выехать за границу. Ничего бы ни делали 18,6% опрошенных, а 12,1% пока не знают, как поступили бы.

Социологи вспоминают, что проводить подобный опрос в сентябре 2015 года. Тогда 23,8% респондентов сказали, что в случае нападения будут оказывать вооруженное сопротивление, а 28,6% будут сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления. В целом о готовности сопротивляться заявили 52,4%.

Опрос проводился с 3 по 11 декабря методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонов. Опросили 2000 респондентов от 18 лет из всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма. Выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже подготовил дополнительные санкции против России, которые затронут различные сферы экономики.