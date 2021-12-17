Исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет hromadske.

Новый вид был найден на глубине до 60 метров под землей. Исследователи окрестили его Eumillipes persephone в честь греческой богини подземного мира Персефоны.

Многоножка имеет длинное нитевидное тело, состоящее из 330 сегментов, коротких ног и конусообразной головы. Как и другие животные, живущие в постоянной темноте, она слепа и бледна.

Исследовательница Хуанита Родригес предполагает, что новый вид изменил свою длину в процессе эволюции для удобства передвижения под землей, поскольку чем больше длина, тем больше сил двигаться.

По словам ученой, более 300 сегментов тела многоножки также придают ей силы для передвижения в каменистой местности и небольших щелях. Для сравнения: распространенная в Австралии португальская многоножка имеет примерно 25 сегментов.

В общей сложности команда нашла восемь многоножек Eumillipes persephone в трех скважинах на глубине от 15 до 60 метров. Хуанита Родригес говорит, что удивительно было найти новый вид так далеко под землей. Говорит, что большинство многоножек живут на поверхности и питаются органическими веществами, например, листьями.

Кроме того, многоножки Eumillipes persephone побили предварительный рекорд вида Illacme plenipes из Калифорнии по количеству лап. У нового вида их 1306, а у Illacme plenipes — 750. Генетический анализ показал, хотя эти два вида схожи извне, они только дальние родственники.

Всего в Австралии известно более 2 тысяч видов многоножек, однако ученые считают, что настоящее количество может достигать 4 тысяч.

Напомним, в Австралии выпустили музыкальный альбом с пением вымирающих птиц.