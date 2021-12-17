В Матвеевском лесу обнаружили сосновые ветки, которые остались после спила деревьев. Местные жители предполагают, что браконьеры «готовятся к новогодним праздникам».

Анна Бобкова опубликовала в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» фотографии срубленных сосновых веток и призвала полицию обратить на это внимание. Она отметила, что свежих спилов в лесу много.

– Куда смотрит полиция. Матвеевка ближе к дачам спилено множество сосен. Спил свежий. Сказать, что ураган повалял столько? Или браконьерство к новому году. Лес и так загадили, а теперь вырубываем.7 лет нужно, чтобы выросла маленькая сосенка, а за это время и леса не будет вообще, – написала Анна Бобкова.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета утвердил перечень мест праздничной торговли новогодними елками и украшениями во время новогодних праздников на территории Николаева. Субъекты хозяйствования должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, а также заключить договоров на вывоз ТБО и уборку прилегающей территории.

На пересечении проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская (рядом с рынком «Юлиана») в Николаеве торговцы уже развернули елочный рынок.