Сельские старосты и депутат сельского совета Березнеговатого остались недовольны отчетом главы ОТГ Сергея Бойков по итогам 2021 года.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Глава громады Сергей Бойко длительное время читал отчет по результатам минувшего года, особое внимания уделяя тратам на программы. Так, на образование выделили больше 101 миллиона гривен, на медицину – 4,5 миллиона, на культуру и спорт — по 6,5 миллиона и 2 миллиона соответственно. В общей сложность бюджет составлял 170 миллионов долларов.

— Может 5 минут перерыва, а то голова кружится, — посетовал Сергей Бойко через несколько десятков минут после начала.

Во время перерыва депутаты сокрушались, что хотели бы выслушать более предметный отчет.

— Сильно обширный отчет, растянутый по времени. Из моего опыта, доклад не должен длиться дольше 15 минут. Потом теряется внимание, — разъяснил староста села Сергеевка Анатолий Круц. — Мне бы хотелось послушать про исполнение программ. У нас есть земельная программа, есть программа градостроения, на каких стадиях они находятся? Возможно, эта информация и содержится в отчете, но насколько она размытая и расплывчатая, что понять ее очень тяжело, — согласилась с ним депутат Виктория Доценко.

Напомним, отдел образования Березнеговатского поселкового совета объявил тендер на капитальный ремонт корпуса местной школы, в котором учатся дети начальных классов.