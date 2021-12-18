Швейцария объявила о намерениях усилить карантинные меры из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Со следующего понедельника правительство Швейцарии распространит требование предоставлять доказательства вакцинации от COVID или выздоровления от болезни на многие закрытые заведения, в частности, на рестораны.

В таких местах как дискотеки и бары, где носят маски реже, посетители должны будут показать отрицательный результат теста.

Новые меры, которые будут действовать до 24 января, также потребуют от людей работать дома и ограничивать частные собрания до 10 человек, если кто-то из присутствующих не был вакцинирован или не выздоровел от COVID.

Правительство Швейцарии также заявило, что заказывает по 7 миллионов доз Moderna, Pfizer и BioNTech на вторую половину следующего года, чтобы увеличить свои запасы до 34 миллионов доз.

Напомним, страны G7 сделали заявление о новом штамме коронавируса «Омикрон». Они назвали его «самой большой угрозой для текущей глобальной системы здравоохранения».