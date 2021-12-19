Тяжелая ракета-носитель Falcon компании SpaceX вывела на орбиту 52 миниспутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом пишет Украинская правда.
Запуск был осуществлен в 04:41 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Приблизительно через 15,5 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 километра.
После проверки их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 километров.
Напомним, 3 декабря тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink и два космических корабля BlackSky.
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Тяжелая ракета-носитель Falcon компании SpaceX вывела на орбиту 52 миниспутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом пишет Украинская правда.
Запуск был осуществлен в 04:41 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Приблизительно через 15,5 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 километра.
После проверки их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 километров.
Напомним, 3 декабря тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink и два космических корабля BlackSky.