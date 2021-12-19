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В течение последних суток в Николаевской области выявлено 105 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 113 840 (+105) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 51 случай коронавирусной болезни.
Заболевание установлено у 2955 работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Напомним, за сутки, 18 декабря, в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.
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Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В течение последних суток в Николаевской области выявлено 105 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 113 840 (+105) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 51 случай коронавирусной болезни.
Заболевание установлено у 2955 работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Напомним, за сутки, 18 декабря, в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.