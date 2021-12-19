В течение последних суток в Николаевской области выявлено 105 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 113 840 (+105) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 67973 (+36);

Первомайск — 6513 (+9);

Южноукраинск — 3647 (+8);

Вознесенск — 2601;

Очаков — 1826 (+1).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрирован 51 случай коронавирусной болезни.

Заболевание установлено у 2955 работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Напомним, за сутки, 18 декабря, в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.