За сутки, 18 декабря, в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— Зафиксировано 3602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них детей — 390, медработников — 49, — указано в сообщении.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 129 человек, летальных исходов — 176. В то же время выздоровели 6 866 человек. За все время пандемии в Украине от ковида умерли 93 105 граждан.
Напомним, 17 декабря в Украине зафиксировали 7 503 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до 3 604 549.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
За сутки, 18 декабря, в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— Зафиксировано 3602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них детей — 390, медработников — 49, — указано в сообщении.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 129 человек, летальных исходов — 176. В то же время выздоровели 6 866 человек. За все время пандемии в Украине от ковида умерли 93 105 граждан.
Напомним, 17 декабря в Украине зафиксировали 7 503 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до 3 604 549.