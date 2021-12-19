За сутки, 18 декабря, в стране было обнаружено 3,6 тысяч новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— Зафиксировано 3602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них детей — 390, медработников — 49, — указано в сообщении.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 129 человек, летальных исходов — 176. В то же время выздоровели 6 866 человек. За все время пандемии в Украине от ковида умерли 93 105 граждан.

Напомним, 17 декабря в Украине зафиксировали 7 503 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до 3 604 549.