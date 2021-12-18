17 декабря в Украине зафиксировали 7 503 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до 3 604 549.

Об этом сообщает Минздрав.

Госпитализировали за сутки 2018 человек. От осложнений скончались 288 пациентов. Всего за время пандемии было зафиксировано 92929 летальных исходов.

Выздоровели в течение вчерашнего дня 18 534 украинца. В общей сложности 3 324 999 граждан уже побороли ковид.

14 355 540 человек уже вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 14 355 538 человек, полностью иммунизированы 12 919 024 человека.

В попытках разгрузить медицинскую систему Минздрав перешел к более агрессивным формам коммуникации с населением: ограничениям в «красных зонах» для людей, не имеющих сертификатов о вакцинации; списков профессий, подлежащих обязательной иммунизации; публикациям на страницах соцсетей фото из реанимационных отделений ковидных больниц.

Напомним, украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».