Потеря аппетита может быть одним из симптомов заражения штаммом коронавируса Омикрон.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Express.

Эксперты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона считают, что Омикрон вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния только в 50% случаях.

Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле. А у нового варианта инфекции присутствует еще и неклассический симптом – потеря аппетита.

Напомним, в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.