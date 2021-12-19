Потеря аппетита может быть одним из симптомов заражения штаммом коронавируса Омикрон.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Express.
Эксперты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона считают, что Омикрон вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния только в 50% случаях.
Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле. А у нового варианта инфекции присутствует еще и неклассический симптом – потеря аппетита.
Напомним, в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.
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Потеря аппетита может быть одним из симптомов заражения штаммом коронавируса Омикрон.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Express.
Эксперты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона считают, что Омикрон вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния только в 50% случаях.
Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле. А у нового варианта инфекции присутствует еще и неклассический симптом – потеря аппетита.
Напомним, в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.